Нино: "Зенит" вернулся в борьбу за титул

"Безусловно, она придаст команде дополнительную мотивацию. Не говорю уже о том, что это очень важные три очка. Мы стали несколько ближе к первому месту. И совершенно точно вернулись в борьбу за титул", - цитирует Нино "Матч ТВ".
В 9 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике.
После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", который располагается на 13 строчке с 7 баллами в своем активе.
Фото: ФК "Зенит"