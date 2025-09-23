Матчи Скрыть

Нино: "Зенит" вернулся в борьбу за титул

Защитник "Зенита" Нино высказался о победе над "Краснодаром" в 9 туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Безусловно, она придаст команде дополнительную мотивацию. Не говорю уже о том, что это очень важные три очка. Мы стали несколько ближе к первому месту. И совершенно точно вернулись в борьбу за титул", - цитирует Нино "Матч ТВ".

В 9 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике.

После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", который располагается на 13 строчке с 7 баллами в своем активе.

