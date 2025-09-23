Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ПСК
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Broke Boys
0 - 2 0 2
СоколЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Эспаньол
2 - 2 2 2
ВаленсияЗавершен
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Защитник "Пари НН" - о матче со "Спартаком": не нужно бояться их громкого имени

Защитник "Пари НН" Свен Карич поделился ожиданиями от матча 10 тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Пари НН"
"Для нас сейчас главное - не бояться громкого имени "Спартака". Там такие же люди из плоти и крови", - сказал Карич в интервью "Матч ТВ".

В последней игре "Пари НН" уступил "Ахмату" (1:2). Нижегородцы упустили ничейный результат, пропустив в компенсированное время.

Команда Алексея Шпилевского после девяти туров находится на 15 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть очков.

В 10 туре "Пари НН" сыграет на выезде со "Спартаком". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

