Кубок России

ПСК
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Broke Boys
0 - 2 0 2
СоколЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Эспаньол
2 - 2 2 2
ВаленсияЗавершен
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Каманцев - о долгом просмотре VAR: в этом нет трагедии

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев рассказал, что не видит проблем в долгом просмотре судьями спорных моментов.
Фото: ПФК ЦСКА
"Нет никакого решения, кроме улучшения своей работы. В этом нет трагедии, но есть простор для улучшения. В судействе есть лишь один путь - учиться и стараться работать лучше, других методов нет", - сказал Каманцев в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что в матче девятого тура между "Сочи" и ЦСКА (1:3) главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота "южан" за игру рукой Александра Солдатенкова. Судья смотрел повтор момента больше минуты.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Сочи" хочет обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам встречи. Это игра рукой возле своей штрафной защитником ЦСКА Матвеем Лукиным, два пенальти, игра рукой Матвеем Кисляком на 87-й минуте и игра рукой Мойзесом на 90-й минуте.

