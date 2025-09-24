Полузащитник ЦСКА объяснил назначенный пенальти в ворота "Сочи"

"Если рука в штрафной есть, наверное, это пенальти. Особенно, если мяч летит в створ и попадает в руку соперника, почему это должен быть не одиннадцатиметровый? Разные бывают ситуации, поэтому тяжело оценивать, судьи в этом больше разбираются", - сказал Кисляк в интервью "Матч ТВ".
В понедельник, 22 сентября ЦСКА на выезде обыграл "Сочи" (3:1) в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги. В составе "армейцев" дубль сделал Иван Обляков, реализовавший два пенальти, и третий мяч забил Матвей Кисляк. Во втором тайме после просмотра VAR главный арбитр встречи Алексей Сухой зафиксировал игру рукой Солдатенкова в штрафной площади и назначил 11-метровый в ворота "Сочи".
После сыгранных девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков.
Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Балтики". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.