Кубок России

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Полузащитник ЦСКА объяснил назначенный пенальти в ворота "Сочи"

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал пенальти в ворота "Сочи".
Фото: ПФК ЦСКА
"Если рука в штрафной есть, наверное, это пенальти. Особенно, если мяч летит в створ и попадает в руку соперника, почему это должен быть не одиннадцатиметровый? Разные бывают ситуации, поэтому тяжело оценивать, судьи в этом больше разбираются", - сказал Кисляк в интервью "Матч ТВ".

В понедельник, 22 сентября ЦСКА на выезде обыграл "Сочи" (3:1) в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги. В составе "армейцев" дубль сделал Иван Обляков, реализовавший два пенальти, и третий мяч забил Матвей Кисляк. Во втором тайме после просмотра VAR главный арбитр встречи Алексей Сухой зафиксировал игру рукой Солдатенкова в штрафной площади и назначил 11-метровый в ворота "Сочи".

После сыгранных девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков.

Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Балтики". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

