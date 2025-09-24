Ташуев - о Челестини: он ставит обыкновенный футбол

"Мне смешно слышать про изобретение Челестини. А что он сделал? Что особенного изобрёл? Мне забавно это слышать. Челестини не делает ничего выдающегося. Он ставит обыкновенный футбол", - сказал Ташуев в интервью Metaraitings.
В понедельник, 22 сентября ЦСКА на выезде обыграл "Сочи" (3:1) в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги. Счёт открыл полузащитник "Сочи" Антон Зиньковский. Во втором тайме "армейцы" отыгрались и вышли вперёд благодаря двум забитым пенальти Ивана Облякова. На 90+6-й минуте Матвей Кисляк довёл счет до 3:1.
После сыгранных девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков.
Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Балтики". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал работу главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА