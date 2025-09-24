"Как Далер оказался в "Рубине"? Билеты перепутал (смеется). Мы с ним разговаривали месяц назад, у него был вариант с "Овьедо" (чемпионат Испании - прим.) и в Саудовской Аравии, но туда он ехать не хотел. Сегодня посмотрим на его кондиции на тренировке", - приводит слова Рахимова Бизнес Online.
Сегодня, 24 сентября, казанский "Рубин" объявил о подписании Далера Кузяева - полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в грозненском "Ахмате".
Ранее россиянин выступал за французский "Гавр", в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Также футболист был игроком петербургского "Зенита", грозненского "Терека", "Нефтехимика" и "Карелии". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
Далер Кузяев мог продолжить карьеру в Испании
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о подписании Далера Кузяева.
Фото: ФК "Рубин"