Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:30
ПюникНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Тороп ответил, просил ли он ЦСКА отпустить его в аренду

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос, хотелось ли ему уйти в аренду в другой футбольный клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
Владислав Тороп заявил, что хочет приносить максимум пользы команде своей игрой, а также отметил, что за свою карьеру ни разу не задумывался об уходе из ЦСКА.

"Никогда даже не задумывался об этом. Как я уже сказал, хочется дать ЦСКА максимум пользы.
Сейчас я нужен ЦСКА, а я очень люблю этот клуб. Если буду думать о другой команде или чем-то таком, тем более по ходу сезона, я не смогу отдаваться в играх на 100%", – приводит слова Торопа "Матч ТВ".


Владиславу Тороп 22 года. Он является воспитанником академии ЦСКА и играет за основной состав команды с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах за армейцев, в шести из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на четвертом месте в турнирной таблице. В активе армейцев 36 очков после 18-ти туров РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.

