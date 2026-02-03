Тороп ответил, просил ли он ЦСКА отпустить его в аренду

"Никогда даже не задумывался об этом. Как я уже сказал, хочется дать ЦСКА максимум пользы.
Сейчас я нужен ЦСКА, а я очень люблю этот клуб. Если буду думать о другой команде или чем-то таком, тем более по ходу сезона, я не смогу отдаваться в играх на 100%", – приводит слова Торопа "Матч ТВ".
Владиславу Тороп 22 года. Он является воспитанником академии ЦСКА и играет за основной состав команды с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах за армейцев, в шести из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на четвертом месте в турнирной таблице. В активе армейцев 36 очков после 18-ти туров РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.