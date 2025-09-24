Матчи Скрыть

Стало известно, когда экс-игрок "Локомотива" прибудет в "Сочи" — СМИ

Гвинейский нападающий Франсуа Камано станет игроком «Сочи» и прибудет в расположение клуба в четверг.
Фото: ФК "Сочи"
По информации журналиста Карпова 29-летний нападающий Франсуа Камано прибудет в Сочи в четверг, после чего его официально представят в качестве новичка клуба.

Камано ранее уже выступал в России. С 2020 по 2023 год футболист защищал цвета московского «Локомотива». Всего за «железнодорожников» игрок провел 91 матч, забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач. Примечательно, что свой первый гол в РПЛ форвард забил именно в ворота сочинской команды.

На счету футболиста — более 40 матчей за сборную Гвинеи.

