"Когда Кузяев уходил из "Зенита", он был футболистом топового уровня для чемпионата и сборной России. В "Зените" он играл важную роль. Затем он ушел в "Гавр", два года успешно боролся за выживание там. Он, наверное, устал бороться за нижние места в турнирной таблице", — приводит слова Корнаухова "Матч ТВ".
Пресс-служба "Рубина" объявила о трансфере Кузяева в среду, 24 сентября. Трудовое соглашение 32-летнего игрока с казанским клубом рассчитано до 2026 года. Последним клубом, за который выступал полузащитник, был "Гавр". Летом 2025 года его контракт с французской командой истек, поэтому Кузяев совершил переход в статусе свободного агента. За последние два года Кузяев принял участие в 46 матчах за "Гавр", в которых записал на свой счет четыре гола и отдал две результативные передачи.
Кроме того, ранее футболист играл в составе "Зенита". В период с 2019 по 2023 год вместе с сине-бело-голубыми он пять раз подряд стал обладателем чемпионского трофея.
Корнаухов – о переходе Кузяева в "Рубин": он устал бороться за нижние места в турнирной таблице
Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов назвал причину перехода полузащитника Далера Кузяева в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"