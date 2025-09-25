Матчи Скрыть

В РФС довольны началом футбольного сезона

Генеральный секретарь Российского футбольного союза РФС Максим Митрофанов прокомментировал итоги первой трети футбольного сезона.
Фото: "Матч ТВ"
"Кажется, что у нас получается насыщенный и интенсивный чемпионат. В этом сезоне таблица очень плотная. Практически треть сезона позади, плотность очень высокая, накал игр — тоже. Думаю, весь чемпионат будет очень интересный", – приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".

В сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги завершилось девять туров. На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Краснодар", набравший 19 очков после девяти прошедших встреч. Второе место занимает московский ЦСКА, отставая от лидера на одно очко. Топ-3 замыкает калининградская "Балтика", в активе которой 17 очков.

Аналогичное количество очков набрал московский "Локомотив", располагающийся на четвертой строчке. В первую пятерку команд также входит петербургский "Зенит", у которого 16 очков.

