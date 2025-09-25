Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

"Зенит" оштрафован за баннер болельщиков в адрес министра спорта РФ Дегтярева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Нарушение очень серьезное, носит оскорбительный характер. За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера "Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "СЭ".

Напомним, на матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и грозненским "Ахматом", который проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (2:1), болельщики сине-бело-голубых вывесили оскорбительный баннер, выражая свое недовольство словами министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который ранее заявил, что не знает главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

