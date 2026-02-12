Матчи Скрыть

В руководстве "Динамо" высказались о продлении контракта с Луневым

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возможном продлении контракта с Андреем Луневым.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, в контракте Лунева есть опция продления и голкипер движется к тому, чтобы остаться в клубе еще на один сезон.

— У Лунёва хороший контракт. В нём есть опция продления. Он к ней движется, у него большие шансы по окончании сезона выполнить требования.

Сейчас этот вопрос не имеет острой актуальности. Всё зависит от его выступления. Он вполне может на основании действующего контракта обеспечить себе следующий год, - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

Андрей Лунев выступает за московское "Динамо" с лета 2024 года - всего голкипер провел за бело-голубых во всех турнирах 42 матча, пропустил 53 мяча и сохранил ворота "сухими" в 9 встречах. Ранее Лунев был игроком петербургского "Зенита", азербайджанского "Карабаха", "Калуги", московского "Торпедо", "Уфы" и немецкого "Байера".

Действующее соглашение футболиста со столичным клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 1 миллион евро.

