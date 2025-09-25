"Краснодар" оштрафован по итогам игры против "Зенита"

"За скандирование зрителями оскорбительных выражений "Краснодар" оштрафован на 20 тысяч", - передает слова Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" принимал у себя дома петербургский "Зенит". Матч проходил на стадионе "Ozon Арена" и завершился победой гостей со счетом 2:0.
По итогам тура краснодарцы остались лидерами турнирной таблицы чемпионата России с 19 набранными очками.
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании "Краснодара" по итогам 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"