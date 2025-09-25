Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

"Краснодар" оштрафован по итогам игры против "Зенита"

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании "Краснодара" по итогам 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"За скандирование зрителями оскорбительных выражений "Краснодар" оштрафован на 20 тысяч", - передает слова Григорьянца "Матч ТВ".

Напомним, в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" принимал у себя дома петербургский "Зенит". Матч проходил на стадионе "Ozon Арена" и завершился победой гостей со счетом 2:0.

По итогам тура краснодарцы остались лидерами турнирной таблицы чемпионата России с 19 набранными очками.

