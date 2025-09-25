Матчи Скрыть

Генсек РФС поддержал инициативу Минспорта об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: Global Look Press
- Максимально поддерживаем Министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса для того, чтобы наш футбол развивался. Лимит — один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, - сказал Митрофанов ТАСС.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

