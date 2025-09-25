- Максимально поддерживаем Министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса для того, чтобы наш футбол развивался. Лимит — один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, - сказал Митрофанов ТАСС.
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Генсек РФС поддержал инициативу Минспорта об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: Global Look Press