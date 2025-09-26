Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
18:00
ДинамоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
21:45
МарсельНе начат

Экс-защитник ЦСКА высказался о работе Челестини

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о работе главного тренера "армейцев" Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я видел 95 процентов матчей РПЛ. Высоко оцениваю работу Фабио Челестини в ЦСКА. Особенно в тех условиях, в которых он оказался. Он с чистого листа начал работать в новом чемпионате, не знал уровень соперников, уровень "армейских" игроков. ЦСКА показывает интересный и привлекательный футбол. Желаю им успехов в сезоне", - сказал Игнашевич в интервью Metaraitings.

После девяти сыгранных туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своём активе. Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Балтики". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

Летом ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера - его место занял Фабио Челестини, ранее работавший в ряде швейцарских клубов. По итогам прошедшего сезона ЦСКА завоевал бронзовые медали чемпионата России, стал обладателем Кубка страны. В начале текущего "армейцы" завоевали Суперкубок России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится