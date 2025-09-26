Матчи Скрыть

Агент полузащитника "Балтики" рассказал о состоянии здоровья футболиста

Тимофей Бердышев, агент хавбека "Балтики" Даниила Уткина, ответил на вопрос о здоровье своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"У Дани небольшое, но противное повреждение колена. Специфическая травма, которая просто требует времени. Надеюсь, в этом году мы его еще увидим на поле", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, минувшим летом Даниил Уткин, играющий на позиции полузащитника, перебрался в "Балтику" на правах аренды до конца текущего сезона. Права на 25-летнего игрока принадлежат "Ростову". В составе калининградской команды хавбек провел 1 матч в РПЛ и 1 игру в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями, сыграв в общей сложности 69 минут.

