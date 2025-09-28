Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Кержаков – о покере Глушенкова: он заслужил место в стартовом составе

Бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков отреагировал на покер нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче с "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, он своей игрой заслужил место в стартовом составе. Глушенков использовал те моменты, которые у него были в матче с "Оренбургом". Как я отношусь к его покеру? Здорово, хорошо играет", — приводит слова Кержакова "Чемпионат".

В субботу, 27 сентября, "Зенит" обыграл "Оренбург" со счетом 5:2. Максим Глушенков оформил покер, забив мяч в ворота гостей на 22-й, 34-й, 77-й и 90+2-й минутах. Автором еще одного гола петербуржцев стал Александр Соболев.

После этой встречи "Зенит" поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. "Оренбург" идет на 13 месте с семью очками. 4 октября сине-бело-голубые на выезде встретятся с "Акроном". "Оренбург" сыграет с "Ростовом" 5 октября.

