Кержаков – о покере Глушенкова: он заслужил место в стартовом составе

"Думаю, он своей игрой заслужил место в стартовом составе. Глушенков использовал те моменты, которые у него были в матче с "Оренбургом". Как я отношусь к его покеру? Здорово, хорошо играет", — приводит слова Кержакова "Чемпионат".
В субботу, 27 сентября, "Зенит" обыграл "Оренбург" со счетом 5:2. Максим Глушенков оформил покер, забив мяч в ворота гостей на 22-й, 34-й, 77-й и 90+2-й минутах. Автором еще одного гола петербуржцев стал Александр Соболев.
После этой встречи "Зенит" поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. "Оренбург" идет на 13 месте с семью очками. 4 октября сине-бело-голубые на выезде встретятся с "Акроном". "Оренбург" сыграет с "Ростовом" 5 октября.