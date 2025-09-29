Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Бразилец из ЦСКА Алвес: я забыл о чемпионате мира и просто болел за своих ребят

Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал о несостоявшемся выступлении на чемпионате мира до 20 лет.
Фото: ПФК ЦСКА
"Был разговор между штабом и клубом. Я не принимал никакого решения, я оставил все на их усмотрение. И в конце они сказали, что меня не отпустят. Это было важно, но для меня важно и то, что я остался. А теперь я забыл о чемпионате мира и просто болел за своих ребят", — приводит слова Алвеса "Спорт-Экспресс".

Молодежный чемпионат мира проходит в Чили с 27 сентября по 20 октября. 20-летний Алвес не получил вызов в сборную Бразилии до 20 лет.

Бразилец пополнил состав ЦСКА летом 2025 года, подписав трудовое соглашение с клубом до лета 2030 года. Ранее он выступал за бразильский "Сан-Паулу". В текущем сезоне Алвес принял участие в девяти встречах за армейцев, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится