Бразилец из ЦСКА Алвес: я забыл о чемпионате мира и просто болел за своих ребят

"Был разговор между штабом и клубом. Я не принимал никакого решения, я оставил все на их усмотрение. И в конце они сказали, что меня не отпустят. Это было важно, но для меня важно и то, что я остался. А теперь я забыл о чемпионате мира и просто болел за своих ребят", — приводит слова Алвеса "Спорт-Экспресс".
Молодежный чемпионат мира проходит в Чили с 27 сентября по 20 октября. 20-летний Алвес не получил вызов в сборную Бразилии до 20 лет.
Бразилец пополнил состав ЦСКА летом 2025 года, подписав трудовое соглашение с клубом до лета 2030 года. Ранее он выступал за бразильский "Сан-Паулу". В текущем сезоне Алвес принял участие в девяти встречах за армейцев, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.
Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал о несостоявшемся выступлении на чемпионате мира до 20 лет.
