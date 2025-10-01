Вратарь "Краснодара" – о пенальти "Динамо": когда Миранчук разбегался, пристально смотрели друг на друга

"Когда Миранчук разбегался, мы с ним очень пристально смотрели друг на друга. С остальными пенальтистами соперниками мы не встречались взглядами, а с Миранчуком смотрели именно в глаза друг другу. Наверное, полторы или две секунды так смотрели", — приводит слова Корякина "Матч ТВ".
"Краснодар" одержал победу над "Динамо" в домашнем матче во вторник, 30 сентября. Встреча группового этапа Кубка России завершилась ничьей в основное время (0:0), однако в серии пенальти черно-зеленые выиграли со счетом 4:2. Голкипер "Краснодара" отразил удар нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева, полузащитник московской команды Антон Миранчук пробил мимо ворот. Автором решающего гола стал полузащитник "быков" Кевин Ленини.
После этой встречи команда Мурада Мусаева записала в свой актив 11 очков и вышла на первое место в группе В. Тем самым "Краснодар" гарантировал себе место в плей-офф турнира. Московская команда с 8 очками занимает вторую строчку.
Вратарь "Краснодара" Александр Корякин высказался о пенальти в матче группового этапа Кубка России с "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"