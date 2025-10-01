Романцев - о лимите: я за мастеров уровня Халка, Промеса, Данни, Вендела

"Я за легионеров. Но не за тех, кто через раз попадает в состав и полирует скамейки запасных, а за мастеров уровня Халка, Промеса, Данни, Вендела, украшавших наш чемпионат. Это мое мнение. У "Зенита" оно может быть другим, как и у "Спартака" или "Пари НН", - приводит слова Романцева "СЭ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент российским клубам позволяется иметь в своей заявке 13 иностранных футболистов и выпускать одновременно на поле не более 8 из них. Сообщалось, что через несколько лет лимит будет изменен на "10+5", корректировка правил начнется со следующего сезона.
Фото: Global Look Press