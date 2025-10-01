"Нет слов — талантливый парень!" Романцев - об игре полузащитника ЦСКА

"Нет слов — талантливый парень! Он мне очень напоминает нашего Андрея Пятницкого. Такая же высокая техника, быстрота мысли, тактическое понимание, те же зоны действий и огромный диапазон! Матвей хорош не только в организации игры, но и в завершении атак", - приводит слова Романцева "СЭ".
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач. На счету полузащитника 5 матчей в составе сборной России и 1 забитый гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 16 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года.
После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе.
Российский тренер Олег Романцев высказался об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА