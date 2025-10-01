Матчи Скрыть

Крылья Советов
3 - 3 (П 5 - 4) 3 354
СочиЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Балтика
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 (П 2 - 4) 0 024
ЦСКАЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

Юнион
0 - 4 0 4
НьюкаслЗавершен
Карабах
2 - 0 2 0
КопенгагенЗавершен
Боруссия Д
4 - 1 4 1
АтлетикЗавершен
Барселона
1 - 2 1 2
ПСЖЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
Манчестер СитиЗавершен
Вильярреал
2 - 2 2 2
ЮвентусЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
ПСВЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
ОлимпиакосЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен

Челестини: слишком много технических ошибок, чтобы мы могли доминировать

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвели итоги матча с "Локомотивом" в рамках Пути РПЛ Кубка России (0:0, 4:2 - по пенальти).
Фото: ПФК ЦСКА
- У "Локомотива" очень хорошие игроки. Мы пытались играть в наш футбол, но было слишком много технических ошибок, чтобы мы могли доминировать. Обе команды имели моменты и каждая могла победить сегодня.

Нулевой ничьей завершилось основное время матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и ЦСКА. Поединок проходил на "РЖД Арене" сегодня, 1 октября. В серии пенальти победу праздновала команда Фабио Челестини - 4:2.

"Армейцы" набрали 10 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице группы D, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

Источник: "Матч ТВ"

