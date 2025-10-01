Челестини: слишком много технических ошибок, чтобы мы могли доминировать

- У "Локомотива" очень хорошие игроки. Мы пытались играть в наш футбол, но было слишком много технических ошибок, чтобы мы могли доминировать. Обе команды имели моменты и каждая могла победить сегодня.
Нулевой ничьей завершилось основное время матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и ЦСКА. Поединок проходил на "РЖД Арене" сегодня, 1 октября. В серии пенальти победу праздновала команда Фабио Челестини - 4:2.
"Армейцы" набрали 10 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице группы D, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвели итоги матча с "Локомотивом" в рамках Пути РПЛ Кубка России (0:0, 4:2 - по пенальти).
Фото: ПФК ЦСКА