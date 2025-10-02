Защитник "Локомотива" оценил игру Кристофера Ву

- Он хороший футболист. Я знаю его по Лиге 1, там мы играли против друг друга. Я рад, что теперь он здесь, в РПЛ. Даже скажу иначе: я рад, что игрок такого профиля теперь играет здесь, - сказал Ньямси Metaratings.
"Спартак" объявил о переходе 23-летнего игрока из французского "Ренна" 5 сентября. Кристофер Ву присоединился к красно-белым в качестве свободного агента. На данный момент защитник сыграл три матча за "Спартак", не отметившись результативными действиями.
Кристофер Ву выступал за "Ренн" с 2022 года. Камерунский защитник принял участие в 60 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Ву составляет 5,5 миллионов евро.
