Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Генсек РФС: министр спорта вряд ли хочет ввести лимит ради лимита

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с введением лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РФС
"Лимит может применяться как одно из средств достижения цели, направленную на мотивацию молодых российских игроков. Мне кажется, министр вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс", – приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о возможном ужесточении лимита на иностранных игроков в российском футболе Предполагается, что количество легионеров сократят до пяти на поле и до десяти в заявке на матч. На данный момент командам разрешается включать в заявку до 13 иностранцев, при этом выйти на старт одновременно могут максимум восемь из них.

