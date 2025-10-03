"Лимит может применяться как одно из средств достижения цели, направленную на мотивацию молодых российских игроков. Мне кажется, министр вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс", – приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о возможном ужесточении лимита на иностранных игроков в российском футболе Предполагается, что количество легионеров сократят до пяти на поле и до десяти в заявке на матч. На данный момент командам разрешается включать в заявку до 13 иностранцев, при этом выйти на старт одновременно могут максимум восемь из них.
Генсек РФС: министр спорта вряд ли хочет ввести лимит ради лимита
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с введением лимита на легионеров в РПЛ.
