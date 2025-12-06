Пономарев - о жеребьевке ЧМ: о существовании некоторых сборных узнал только сейчас, зачем это?

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info итоги жеребьевки чемпионата мира.

Фото: Getty Images

– Сейчас не поймёшь, что творится. Так много групп стало на чемпионате мира! Неправильно это, неинтересно. Зачем это? О существовании некоторых сборных узнал только сейчас, во время жеребьевки. Кто на них будет смотреть, кто будет ходить на их матчи? Совсем сдурели!



Виктория Яковлева, Rusfootball.info