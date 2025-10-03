Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Защитник ЦСКА - о "Спартаке": каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о предстоящем дерби со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"От дерби со "Спартаком" жду победы ЦСКА. Это самый принципиальный соперник, как и "Зенит". Но если выбирать главного соперника ЦСКА, это "Спартак". Я уже шесть лет в ЦСКА, и каждый сезон должен быть таким, чтобы "Спартак" был ниже. Тогда можно сказать, что на 50 процентов задача выполнена. Надеюсь, и в этом сезоне ЦСКА удастся быть выше "Спартака", - сказал Дивеев в интервью Sport24.

Игорь Дивеев в этом сезоне принял участие в девяти играх за "армейцев" во всех турнирах. Также защитник отметился двумя забитыми мячами.

В 11 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА проведёт матч на своём поле против московского "Спартака" - встреча состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по столичному времени. После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 21 очко, красно-белые располагаются на пятой строчке с 18 очками.

