Защитник ЦСКА - о "Спартаке": каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже

"От дерби со "Спартаком" жду победы ЦСКА. Это самый принципиальный соперник, как и "Зенит". Но если выбирать главного соперника ЦСКА, это "Спартак". Я уже шесть лет в ЦСКА, и каждый сезон должен быть таким, чтобы "Спартак" был ниже. Тогда можно сказать, что на 50 процентов задача выполнена. Надеюсь, и в этом сезоне ЦСКА удастся быть выше "Спартака", - сказал Дивеев в интервью Sport24.
Игорь Дивеев в этом сезоне принял участие в девяти играх за "армейцев" во всех турнирах. Также защитник отметился двумя забитыми мячами.
В 11 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА проведёт матч на своём поле против московского "Спартака" - встреча состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по столичному времени. После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 21 очко, красно-белые располагаются на пятой строчке с 18 очками.