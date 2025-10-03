Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

"Люблю дерби. Рад, что играю в лучшей команде России". Маркиньос - о дерби с ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Маркиньос высказался о предстоящем матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Для меня нет разницы, с кем играть: с "Зенитом" или ЦСКА. На этих играх всегда невероятная атмосфера. Я люблю дерби. "Спартак" — лучшая команда России. Очень рад, что я играю здесь", - цитирует Маркиньоса "СЭ".

В воскресенье, 5 октября, московский "Спартак" сыграет на выезде с ЦСКА в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

После 10 сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. ЦСКА лидирует в таблице с 21 баллом в своем активе.

