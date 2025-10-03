"Люблю дерби. Рад, что играю в лучшей команде России". Маркиньос - о дерби с ЦСКА

"Для меня нет разницы, с кем играть: с "Зенитом" или ЦСКА. На этих играх всегда невероятная атмосфера. Я люблю дерби. "Спартак" — лучшая команда России. Очень рад, что я играю здесь", - цитирует Маркиньоса "СЭ".
В воскресенье, 5 октября, московский "Спартак" сыграет на выезде с ЦСКА в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.
После 10 сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. ЦСКА лидирует в таблице с 21 баллом в своем активе.
Фото: ФК "Спартак"