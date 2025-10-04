Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Галактионов высказался о победе "Локомотива" над "Динамо"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в 11-м туре чемпионата России над "Динамо" (5:3).
Фото: ФК "Локомотив"
- Играли против высококлассного соперника, где собраны очень сильные футболисты группы атаки. Соперник после гола усилил давление, создал два-три хороших момента, мы в этом плане ребят похвалили за то, что смогли вернуться в игру. Победа в дерби осталась за нами, и мы очень рады. Идеальный ли это матч с точки зрения атаки? Об идеале говорить не стоит, всегда есть вещи, которые можно улучшать. В позиционном нападении, например, не хватило хладнокровия. В быстрых атаках мы свои моменты реализовали, здесь можно быть довольны.

Игра московских "Динамо" и "Локомотива" в рамках 11 тура РПЛ проходила на стадионе "ВТБ Арена" в субботу, 4 октября. Столичное дерби завершилось уверенной победой гостей со счетом 5:3. В составе "железнодорожников" забитыми голами отметились полузащитника Данил Пруцев и Алексей Батраков, а также нападающие Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Александр Руденко. За "бело-голубых" забивали форвард Иван Сергеев, хавбек Бителло и защитник Максим Осипенко.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. "Динамо" занимает 8-ю строчку с 15 баллами в своем активе.

По итогам 11 туров чемпионата красно-зеленые не потерпели ни одного поражения, 6 раз одержав победу и 5 раз сыграв вничью. Следующая встреча "Локомотива" в рамках РПЛ пройдет 18 октября против ЦСКА на стадионе "РЖД Арена".

Источник: "Матч ТВ"

