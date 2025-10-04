Галактионов высказался о победе "Локомотива" над "Динамо"

- Играли против высококлассного соперника, где собраны очень сильные футболисты группы атаки. Соперник после гола усилил давление, создал два-три хороших момента, мы в этом плане ребят похвалили за то, что смогли вернуться в игру. Победа в дерби осталась за нами, и мы очень рады. Идеальный ли это матч с точки зрения атаки? Об идеале говорить не стоит, всегда есть вещи, которые можно улучшать. В позиционном нападении, например, не хватило хладнокровия. В быстрых атаках мы свои моменты реализовали, здесь можно быть довольны.
Игра московских "Динамо" и "Локомотива" в рамках 11 тура РПЛ проходила на стадионе "ВТБ Арена" в субботу, 4 октября. Столичное дерби завершилось уверенной победой гостей со счетом 5:3. В составе "железнодорожников" забитыми голами отметились полузащитника Данил Пруцев и Алексей Батраков, а также нападающие Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Александр Руденко. За "бело-голубых" забивали форвард Иван Сергеев, хавбек Бителло и защитник Максим Осипенко.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. "Динамо" занимает 8-ю строчку с 15 баллами в своем активе.
По итогам 11 туров чемпионата красно-зеленые не потерпели ни одного поражения, 6 раз одержав победу и 5 раз сыграв вничью. Следующая встреча "Локомотива" в рамках РПЛ пройдет 18 октября против ЦСКА на стадионе "РЖД Арена".
Источник: "Матч ТВ"
Фото: ФК "Локомотив"