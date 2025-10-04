Галактионов рассказал о переговорах Баринова и "Локомотива" по новому контракту

- Идет переговорный процесс, он непростой. Стороны по-разному воспринимают это. С одной стороны, это тревожит, потому что это капитан команды, лидер коллектива. Сейчас самое главное — успокоиться, чтобы игрок дальше понимал свое будущее. У меня есть информация от главного руководителя, что стороны должны договориться, что клуб рассчитывает на нашего капитана и будет делать все возможное, чтобы найти точки соприкосновения.
Дмитрий Баринов является воспитанником московского "Локомотива" и выступает за команду с лета 2016 года. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/2026 опорный полузащитник провел 16 игр, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. За всю карьеру в "Локомотиве" футболист сыграл 266 матчей и отметился 35 результативными действиями (12 голов и 23 ассиста).
Сегодня, 4 октября, "железнодорожники" одержали на выезде победу в дерби над "Динамо" со счетом 5:3.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на 1 месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч красно-зеленые проведут 18 октября против ЦСКА в рамках 12 тура чемпионата России.
Источник: Sport24
Фото: ФК "Локомотив"