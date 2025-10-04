Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Галактионов рассказал о переговорах Баринова и "Локомотива" по новому контракту

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал переговоры капитана команды Дмитрия Баринова с клубом по новому контракту.
Фото: ФК "Локомотив"
- Идет переговорный процесс, он непростой. Стороны по-разному воспринимают это. С одной стороны, это тревожит, потому что это капитан команды, лидер коллектива. Сейчас самое главное — успокоиться, чтобы игрок дальше понимал свое будущее. У меня есть информация от главного руководителя, что стороны должны договориться, что клуб рассчитывает на нашего капитана и будет делать все возможное, чтобы найти точки соприкосновения.

Дмитрий Баринов является воспитанником московского "Локомотива" и выступает за команду с лета 2016 года. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/2026 опорный полузащитник провел 16 игр, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. За всю карьеру в "Локомотиве" футболист сыграл 266 матчей и отметился 35 результативными действиями (12 голов и 23 ассиста).

Сегодня, 4 октября, "железнодорожники" одержали на выезде победу в дерби над "Динамо" со счетом 5:3.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на 1 месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч красно-зеленые проведут 18 октября против ЦСКА в рамках 12 тура чемпионата России.

Источник: Sport24

