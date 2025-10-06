В ЦСКА пркомментировали состояние здоровья Акинфеева

"Мы все очень сильно переживали, когда Акинфеев получил травму. Но слава богу вроде ничего серьезного. Игорь — опытный и крепкий спортсмен и атлет. Я уверен, что он восстановится в кратчайшие сроки", – приводит слова Бабаева ТАСС.
В воскресенье, 5 октября ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2. Акинфеев не смог провести игру до конца, поскольку получил травму голеностопа. Во втором тайме вместо него ворота армейцев защищал Владислав Тороп.
39-летний голкипер в этом сезоне принял участие в 12 встречах во всех турнирах, 3 из которых провел "на ноль". После 11-ти туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.
Фото: ПФК ЦСКА