Шпилевский - о возможном увольнении: не думаю, что придет Гвардиола и изменит ситуацию

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о своем положении в клубе.
Фото: ФК "Пари НН"
- Болельщики и эксперты говорят о необходимости смены тренера? Если все читать и всех слушать, то можно заканчивать жизнь самоубийством. Пусть пишут. Кто разумно оценивает ситуацию, тот понимает. Не думаю, что придет Гвардиола и изменит ситуацию.

Вчера, 5 октября, "Пари НН" проиграл на выезде "Сочи", который замыкает турнирную таблицу чемпионата, в матче 11-го тура РПЛ со счетом 1:2. Это поражение стало для команды Алексея Шпилевского уже девятым. Также в активе нижегородцев две победы. Разница забитых и пропущенных мячей на данный момент составляет -13 (9:22).

По итогам тура "Пари НН" располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, имея на своем счету 6 набранных очков.

Источник: "Матч ТВ"

