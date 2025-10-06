"Пари НН" вернулся на свой домашний стадион

Пресс-служба "Пари НН" объявила о возвращении команды на домашний стадион "Совкомбанк Арена".

Фото: Фк "Пари НН"

- Теперь официально! Мы окончательно вернулись в Нижний Новгород! Матч с "Акроном" проведём на "Совкомбанк Арене", - сообщает пресс-служба клуба в телеграмм-канале.



На старте сезона нижегородцы проводили домашние матчи Мир Российской Премьер-Лиги в Саранске, Грозном и Казани из-за ремонта на основной арене.



На данный момент подопечные Алексея Шпилевского идут на 15-м месте в РПЛ с 6 очками. В следующем туре "Пари НН" примет на своем поле "Акрон".