Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
4 - 1 4 1
Урал2 тайм

"Пари НН" вернулся на свой домашний стадион

Пресс-служба "Пари НН" объявила о возвращении команды на домашний стадион "Совкомбанк Арена".
Фото: Фк "Пари НН"
- Теперь официально! Мы окончательно вернулись в Нижний Новгород! Матч с "Акроном" проведём на "Совкомбанк Арене", - сообщает пресс-служба клуба в телеграмм-канале.

На старте сезона нижегородцы проводили домашние матчи Мир Российской Премьер-Лиги в Саранске, Грозном и Казани из-за ремонта на основной арене.

На данный момент подопечные Алексея Шпилевского идут на 15-м месте в РПЛ с 6 очками. В следующем туре "Пари НН" примет на своем поле "Акрон".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится