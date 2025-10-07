"На этот раз причиной дисциплинарного производства против Писарского стало якобы совершение им двух ставок в 2020 году в бытность игроком ФК "Иртыш" с аккаунта в букмекерской компании Winline", – написал Смирнов в соцсети.
Напомним, 3 июля 2025 года Писарского отстранили от связанной с футболом деятельности на 4 года, из них 3 — условно. Причиной стало косвенное совершение ставок. Сообщалось, что нападающий мог перевести крупную сумму денег ради ставки на матч "Сочи", за который тогда выступал, с "Пари НН". Встреча 28 мая завершилась со счетом 1:2.
Срок дисквалификации футболиста истекает 3 июля 2026 года. На данный момент Владимир Писарский играет в составе медиаклуба "СКА-Ростов".
РФС инициировал новое разбирательство по делу Писарского
Юрист Антон Смирнов, работающий с нападающим Владимиром Писарским, заявил, что 10 октября РФС рассмотрит новое дело в отношении футболиста.
Фото: ФК "Сочи"