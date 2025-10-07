В РФС заявили, что довольны работой Валерия Карпина

"Мы работой Валерия Георгиевича довольны. Сборная России находится на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Понимаю, что рейтинг — некая условность, но тем не менее он растет. Почему мы должны быть недовольны его работой?" — приводит слова Митрофанова РИА Новости.
Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина на должность главного тренера национальной команды. Валерий Карпин тренирует сборную с лета 2021 года.
Сборная России располагается на 33-м месте в в рейтинге ФИФА. Отметим, что национальная команда под руководством Карпина не уступает соперникам в течение 20-ти матчей подряд. В сентябре 2025 года российская сборная сыграла вничью с Иорданией (0:0), а также одержала разгромную победу над Катаром (4:1). 10 октября Россия проведет товарищескую встречу с Ираном. 14 числа команда Валерия Карпина сыграет со сборной Боливии.
