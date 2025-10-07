Спортдиректор "Рубина": гонка за Даку не заканчивалась до последнего. Был интерес из Испании и Саудовской Аравии

"Гонка за Мирлинда не заканчивалась до последнего дня. Был интерес из Испании, из Саудовской Аравии — с цифрами на порядок выше наших. Но Мирлинд с агентом повели себя суперпорядочно и достойно: раз мы договорились — дальше никуда не идем", – приводит слова Дзюбы "Sport24".
Даку пополнил состав "Рубина" в июле 2023 года. Он перешел в казанскую команду из хорватского "Осиека". В нынешнем сезоне он принял участие в 15 встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 9 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Даку оценивается в 3 миллиона евро.
Спортивный директор "Рубина" Константин Дзюба заявил, что в летнее трансферное окно нападающим команды Мирлиндом Даку интересовались испанские и саудовские клубы.
