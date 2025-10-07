Червиченко - о "Зените": команда "плывёт" и не может собраться

"Зенит" "плывёт" и никак не может собраться. Вроде все футболисты стараются, но им просто не прёт. Какие-то игроки "Зенита" кажутся плюшевыми. ЦСКА — фундаментальный клуб, "Спартак" — дерзкий, быстрый и злобный, а "Зенит", как панда, плюшевый. Он большой и здоровый, но без злобы. А без неё лидером не станешь.
Семак уже семь лет в "Зените". Это слишком много — нужно его менять. Не потому что Семак плохой, а потому что его футбол приедается", - заявил Червиченко в интервью "Чемпионату".
После 11 туров чемпионата России "Зенит" находится на 4 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков. Сине-бело-голубые последний раз терпели поражение 9 августа в игре против грозненского "Ахмата" - команда проиграла со счетом 0:1.
В текущем сезоне под руководством Сергея Семака "Зенит" провел 16 матчей, одержал 10 побед, 5 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл. Специалист тренирует петербургский клуб с конца мая 2018 года. Тренер завоевал с командой 6 чемпионств России, 2 Кубка страны и 5 Суперкубков России.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал проблемы петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"