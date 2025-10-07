Кисляк - о сборной России: каждый вызов - радость

"Не привыкаю к статусу игрока сборной. Сюда можно как попасть, так и выпасть. Каждый вызов - радость и приятные чувства. Если показывать уровень в клубе, тебя заметят и вызовут", - сказал Кисляк в интервью "Чемпионату".
Матвей Кисляк в этом сезоне провёл 16 матчей во всех турнирах за ЦСКА, отметился тремя голами и отдал пять голевых передач. Также на его счету пять матчей в составе сборной России и один забитый мяч.
Напомним, что национальная команда 10 октября проведёт товарищеский матч против сборной Ирана в Волгограде, а 14 октября встретится с Боливией в Москве.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о своём статусе в сборной России.
Фото: ПФК ЦСКА