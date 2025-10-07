По информации Legalbet, иностранцы не сильно зависимы от влияния агентов. Во время трансферного окна испанец старался не контактировать с российскими агентами. Также часть руководства "Лукойла" сожалеет о том, что клуб упустил возможность с назначением Станислава Черчесова.
После 11 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 18 очков. Команду с июня 2024 года возглавляет Деян Станкович. Напомним, что сербский специалист с 19 сентября отстранён на месяц от матчей под эгидой РФС из-за нецензурных высказываний в адрес судьи во время матча 8-го тура против "Динамо" (2:2).
Спортивный директор "Спартака" против назначения российских тренеров - источник
Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао выступает против назначения российских тренеров в команду.
Фото: ФК "Спартак" Москва