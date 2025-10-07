Радимов назвал Слишковича "плюшевой игрушкой"

"В первую очередь, у тренера должна быть харизма, умение управлять. И уверенность в своих силах, которая передастся команде. А СЛишкович производил впечатление такой мягкой плюшевой игрушки. Он, может, и хороший дядька, и в "Спартаке" у него были неплохие моменты. Но он не тот тренер для "Оренбурга", который должен быть спасителем. Им нужен кто-то а-ля Черчесов", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
"Оренбург" объявил об уходе из клуба Владимира Слишковича 5 октября после поражения от "Ростова". Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 0:1.
Сербский тренер пришёл в "Оренбург" в октябре 2024 года, сменив на этом посту Давида Деограсию. За этот период команда провела 36 официальных матчей во всех турнирах, в которых одержала восемь побед, семь раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.
На данный момент оренбуржцы занимают 14 место в турнирной таблице чемпионата России с семью набранными очками. Следующую игру они сыграют на выезде с "Крыльями Советов" в субботу, 18 октября.
Фото: ФК "Оренбург"