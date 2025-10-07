Полузащитник "Динамо" интересен "Истанбул Башакшехир" - источник

По информации AfricaFoot, Муми Нгамалё входит в сферу интересов турецкого "Истанбул Башакшехир". Также возможность приобретения полузащитника "Динамо" рассматривает израильский "Маккаби Тель-Авив".
Камерунский футболист выступает в составе бело-голубых с 2022 года. Напомним, что в текущем сезоне 31-летний игрок в команде Валерия Карпина принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро. Действующий контракт Муми Нгамалё с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.
Фото: ФК "Динамо" Москва