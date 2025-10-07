- "Балтика" показывает отличные результаты, а футболисты прогрессируют вместе с главным тренером. Феномен команды — заслуга Талалаева. Он выжимает максимум из игроков. Но у меня есть сомнение, что он сможет делать это весь сезон. У Талалаева нет задачи выиграть медали. Но если "Балтика" останется в топ-6, это будет огромным успехом.
После 11 сыгранных туров "Балтика" набрала 20 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая "Зениту", занимающему четвертое место, лишь по дополнительным показателям. От лидирующего в чемпионской гонке московского ЦСКА команда Андрея Талалаева отстает на данный момент на четыре балла.
19 октября калининградцы сыграют в Казани против "Рубина" в рамках 12-го тура. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.
Источник: Metaratings
Непомнящий рассказал, какое место по итогам чемпионата будет для "Балтики" огромным успехом
Бывший главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий высказался об игре калининградской команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Балтика"