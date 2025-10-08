"Если для того, чтобы согласовать главного тренера сборной, нужно быть согласным с любым высказыванием, даже министра или кого угодно, значит, не согласует. Я не буду говорить то, что кому-то хочется. Если дело из-за этого, пускай не согласовывает", – приводит слова Карпина РИА Новости.
Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе по схеме "5 на поле – 10 в заявке". Валерий Карпин высказался против этой инициативы. Позднее Дегтярев заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина на пост главного тренера сборной.
Валерий Карпин тренирует национальную команду с лета 2021 года. Его действующий контракт с РФС рассчитан до июля 2028 года.
10 октября Россия проведет товарищеский матч с Ираном в Волгограде. 14 числа национальная команда примет сборную Боливии в Москве.
Карпин ответил на слова Дегтярева о том, что его могут не согласовать на пост главного тренера сборной
Главный тренер "Динамо" и сборной России Валерий Карпин заявил, что не готов соглашаться со всеми заявлениями министра спорта РФ Михаила Дегтярева ради сохранения своей должности в команде.
Фото: РФС