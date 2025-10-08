Матчи Скрыть

Батраков: мне без разницы, кому забивать – Брунею или Испании. Выйти в футболке сборной – уже огромная честь

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков рассказал о главном эпизоде за время выступлений за сборную России.
Фото: "Чемпионат"
"Первый гол за сборную, который я забил спустя 1,5 минуты после выхода на поле в дебютном матче. Мне без разницы, кому забивать – Брунею или Испании. Для меня выйти в футболке национальной команды – это уже огромная честь", – приводит слова Батракова "Матч ТВ".

В октябре национальная команда России проведет две товарищеские встречи. 10 октября сборная России сыграет с Ираном. Матч состоится в Волгогораде. начало – в 20:00 по московскому времени. 14 числа команда Валерия Карпина примет сборную Боливии в Москве.

Алексею Батракову 20 лет. Он является воспитанником московского "Локомотива". Полузащитник принял участие в семи матчах за сборную России, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

