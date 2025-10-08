"Сборная Ирана - участник чемпионата мира, поэтому легко точно не будет. Надеюсь, что добьемся положительного результата. Все-таки в сборной России есть хорошие футболисты", - сказал Гранат в интервью "Матч ТВ".
Товарищеский матч сборной России против Ирана пройдет 10 октября в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Команда Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА, подопечные Валерия Карпина располагаются на 33-й строчке.
Также сборная России проведет товарищеский матч против Боливии. Встреча пройдет 14 октября в Москве.
Владимир Гранат заявил, что сборной России не будет легко против Ирана
Фото: РФС