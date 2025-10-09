Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Туфрин: чем меньше бразильцев будет в "Зените", тем лучше

Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался о полузащитнике петербуржцев Жерсоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Чем меньше бразильцев будет в "Зените", тем лучше. Пусть Жерсон уходит, это не его команда. Он попал не в ту среду, которую хотел, поэтому его желание понятно. Нет никакого смысла его держать.

Я считаю, что в "Зенит" нужно приглашать не состоявшихся и достигших больших результатов футболистов из Бразилии, а перспективных игроков, как Педро", - цитирует Туфрина "Чемпионат".

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями, на данный момент футболист восстанавливается от травмы бедра. Сообщалось, что Жерсон хочет покинуть петербургский клуб и вернуться в Бразилию.

После 11 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны.

