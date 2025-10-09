"Сборная Ирана — непростой соперник для нас. К ней нужно относиться очень серьёзно. Но всё равно я верю, что наша сборная сейчас сильнее, потому что у нас на удивление подбирается хороший состав. Этот состав сборной мне представляется очень перспективным", - сказал Непомнящий в интервью "Чемпионату".
Сборная России в октябре проведет два товарищеских матча. Первая встреча пройдет 10-го числа против команды Ирана в Волгограде на "Волгоград Арене", вторая игра состоится в Москве 14-го октября против Боливии на "ВТБ Арене".
В рейтинге ФИФА сборная Ирана находится на 21-м месте, команда России занимает 33-ю строчку, а Боливия располагается на 77-й.
Непомнящий оценил шансы сборной России в предстоящем матче с Ираном
Фото: РФС