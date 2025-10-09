Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Непомнящий оценил шансы сборной России в предстоящем матче с Ираном

Тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против команды Ирана.
Фото: РФС
"Сборная Ирана — непростой соперник для нас. К ней нужно относиться очень серьёзно. Но всё равно я верю, что наша сборная сейчас сильнее, потому что у нас на удивление подбирается хороший состав. Этот состав сборной мне представляется очень перспективным", - сказал Непомнящий в интервью "Чемпионату".

Сборная России в октябре проведет два товарищеских матча. Первая встреча пройдет 10-го числа против команды Ирана в Волгограде на "Волгоград Арене", вторая игра состоится в Москве 14-го октября против Боливии на "ВТБ Арене".

В рейтинге ФИФА сборная Ирана находится на 21-м месте, команда России занимает 33-ю строчку, а Боливия располагается на 77-й.

