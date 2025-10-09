Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Агент Батракова назвал сумму, которую европейские клубы могут предложить за игрока

Представляющий интересы Алексея Батракова агент Владимир Кузьмичев рассказал о возможной трансферной стоимости полузащитника "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Сколько европейские клубы готовы предложить за Батракова? Сложно сказать, ведь европейские клубы знают себе цену, поэтому стараются не переплачивать. По ощущениям, на данный момент предложение из Европы по Батракову будет в районе € 20-25 млн. Опять же, это ощущения – не более", - сказал Кузьмичев в интервью "Совспорту".

Алексей Батраков в текущем сезоне за московский "Локомотив" провел 15 игр, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Атакующий полузащитник дебютировал за основной состав "железнодорожников" 31 марта 2024 года в матче против "Краснодара" в рамках РПЛ, футболист провел на поле 35 минут.

Контракт Батракова рассчитан до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -7
  • Не нравится