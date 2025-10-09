Агент Батракова назвал сумму, которую европейские клубы могут предложить за игрока

"Сколько европейские клубы готовы предложить за Батракова? Сложно сказать, ведь европейские клубы знают себе цену, поэтому стараются не переплачивать. По ощущениям, на данный момент предложение из Европы по Батракову будет в районе € 20-25 млн. Опять же, это ощущения – не более", - сказал Кузьмичев в интервью "Совспорту".
Алексей Батраков в текущем сезоне за московский "Локомотив" провел 15 игр, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Атакующий полузащитник дебютировал за основной состав "железнодорожников" 31 марта 2024 года в матче против "Краснодара" в рамках РПЛ, футболист провел на поле 35 минут.
Контракт Батракова рассчитан до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.
Представляющий интересы Алексея Батракова агент Владимир Кузьмичев рассказал о возможной трансферной стоимости полузащитника "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"