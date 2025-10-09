-Не буду перечислять все плюсы ЦСКА при Челестини, но я коротко охарактеризую: атакующие действия – это просто искусство, а искусство всегда для меня на первом месте, - приводят слова Григоряна официальный сайт РПЛ.
Напомним, 5 октября подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. За "Спартак" голы забили Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.
На данный момент ЦСКА является лидером в РПЛ, имея в своем активе 24 очка.
Григорян оценил игру ЦСКА
Российский тренер Александр Григорян высказался об игре столичного ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"