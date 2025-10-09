Белоус прокомментировал потенциальный уход Семака из "Зенита"

- "Зенит" оставляет тренерский штаб и никаких предпосылок для ухода Семака нет. Сергей Богданович на своём месте, хотя кому-то это и не нравится. "Зенит" всё равно развивается, - сказал Белоус "Чемпионат".
Российский специалист Сергей Семак возглавляет "Зенит" сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами страны.
На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками.
Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус прокомментировал потенциальный уход Сергея Семака с поста главного тренера "Зенита".
