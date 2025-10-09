Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Кипр
1 - 2 1 2
Босния и Герцеговина2 тайм
Мальта
0 - 3 0 3
Нидерланды2 тайм
Шотландия
2 - 1 2 1
Греция2 тайм
Австрия
8 - 0 8 0
Сан-Марино2 тайм
Чехия
0 - 0 0 0
Хорватия2 тайм
Беларусь
0 - 5 0 5
Дания2 тайм
Фарерские острова
4 - 0 4 0
Черногория2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
2 - 1 2 1
МолдоваЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
Уэльс2 тайм
Польша
1 - 0 1 0
Новая Зеландия2 тайм

Белоус прокомментировал потенциальный уход Семака из "Зенита"

Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус прокомментировал потенциальный уход Сергея Семака с поста главного тренера "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" оставляет тренерский штаб и никаких предпосылок для ухода Семака нет. Сергей Богданович на своём месте, хотя кому-то это и не нравится. "Зенит" всё равно развивается, - сказал Белоус "Чемпионат".

Российский специалист Сергей Семак возглавляет "Зенит" сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами страны.

На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками.

