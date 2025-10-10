Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

"Для национальной команды нет товарищеских матчей". Семшов – о характере встречи России с Ираном

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящей товарищеской встрече национальной команды с Ираном.
Фото: РФС
"Сборной России нужны игры и победы. Для болельщиков и для специалистов победа — это лакмусовая бумажка. Для национальной команды нет товарищеских матчей. Все игры официальные, надо бороться за победу", — приводит слова Семшова "Матч ТВ".

Команда Валерия Карпина встретится со сборной Ирана в пятницу, 10 октября. Матч состоится в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Начало – в 20:00 по московскому времени. Ранее команды Ирана и России уже играли вместе в Тегеране. Матч 23 марта 2023 года завершился ничьей со счетом 1:1.

14 октября сборная России проведет еще одну товарищескую встречу в Москве. Национальная команда сыграет с Боливией.

